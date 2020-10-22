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Gaziosmanpaşa’da kuşçu evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 18:53 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da, yakınlarının kendisinden haber alamadığı kuşçulukla uğraşan adam evinde ölü bulundu.Olay, saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Göztepe Sokak’ta meydana geldi.

Gaziosmanpaşa’da kuşçu evinde ölü bulundu

Gaziosmanpaşa’da, yakınlarının kendisinden haber alamadığı kuşçulukla uğraşan adam evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Göztepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Erdal E.’nin yakınları kendisinden bir süredir haber alamadı. Eve gelen yakınları, Erdal E.’nin yerde cansız bir şekilde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Erdal E.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ardından olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından kuşçulukla uğraşan ve yalnız yaşayan Erdal E.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Erdal E.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin sonucunda belli olacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Gaziosmanpaşa’da kuşçu evinde ölü bulundu

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