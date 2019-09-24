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Gaziosmanpaşa’da makas atan sürücü kaza yaptı; 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 01:50 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü Özel Halk Otobüsü’ne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü Özel Halk Otobüsü’ne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.
Kaza, saat 23:30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Ankara istikametinde Emre K., yönetimindeki 34 TS 7632 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarak ilerlediği esnada Abdulkerim O., yönetimindeki 34 YN 1943 plakalı Özel Halk Otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yola dubalar koyarak önlem alırken, otomobil içerisinde bulunan 2 kişi vatandaşların yardımıyla çıkartılırken, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan sürücü Emre K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza sonrası otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla çekilerek otoparka götürüldü.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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