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Gaziosmanpaşa'da minibüs ekmek taşıyan kamyonete çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 12:03 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs ekmek taşıyan kamyonetle çarpıştı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs ekmek taşıyan kamyonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 547/1 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Akdoğan Caddesi'nde giden içinde yolcu olmayan minibüs şoförü sokağa girmek için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs önce yol kenarındaki duvara ardından da seyir halindeki ekmek taşıyan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs park halindeki bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü ile kamyonette bulunan sürücü Hasan Teoman ve yanındaki Aruc Eyubos yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Görgü tanığı Mehmet Kırkbaş "Yukarıdan aşağı minibüs geliyor. Kayıyor araba, önce ekmek arabasına vuruyor. Sonra duvara çarpıyor. Ekmek arabası da diğer duvara çarpıyor. Sonra park halindeki araba hasar görüyor. 3 kişi yaralandı." dedi.
(FOTOĞRAF)

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