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Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 21:57 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da, motosikletli ve silahlı 2 kişi, ilçede 4 ayrı noktada silahlı saldırı düzenledikten sonra polisle yaşadıkları kovalamacanın ardından motosiklet ve silahla birlikte yakalandı.

Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı silahlı saldırı

Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da, motosikletli ve silahlı 2 kişi, ilçede 4 ayrı noktada silahlı saldırı düzenledikten sonra polisle yaşadıkları kovalamacanın ardından motosiklet ve silahla birlikte yakalandı. 1'i ağır 7 kişiyi yaralayan saldırganların, çok sayıda suç kayıtları ve aranmaları bulunduğu öğrenildi.
Olay, Gaziosmanpaşa Cami Sokak'ta saat 18.00 sıralarında başladı. Plakasız bir motosikletle söz konusu adrese gelen Osman C. (22) ve Murat A. (24), seyir halindeyken silahla ateş açtı. Birkaç el ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar çevredeki binalara isabet etti. Saldırganlar, hızla olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine asayiş ekipleri sevk edildi. Olay yerinde görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera görüntüleri üzerinden saldırganları belirleyip yakalamak üzere çalışma başlatan polis ekipleri, ilçede aynı motosikletle başka bir silahlı saldırının gerçekleştiği ihbarını aldı. Motosikletli saldırganlar, Cami Sokak'tan sonra sırasıyla Vefa Sokak, Dirsek Sokak ve Bülbürdere Caddesi'nde de kurşun yağdırdı. İlçede görevli çok sayıda polis ekibi, plakasız motosikletle kaçan saldırganları yakalamak için çok yönlü bir çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat sonra ekipler tarafından fark edilen motosikletli saldırganlar ile polis arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca kısa sürdü, saldırganlar polis tarafından 11. Devriye Sokak üzerinde saldırıları gerçekleştirdikleri motosiklet ve silahla birlikte yakalandı. Polis ekipleri, saldırıların gerçekleştiği noktalar ve saldırganların yakalandığı sokakta incelemelerde bulundu. Saldırganların, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu'na muhalefet başta olmak üzere, çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunduğu ortaya çıktı.

1'İ AĞIR 4 YARALI
4 farklı adreste etrafa kurşun yağdırarak terör estiren saldırganların silahından çıkan kurşunların 2'si yaşı küçük 7 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Saldırılarda İsmail Kaldırımcı (27), Yaşar Kulaner (18), G. B. (8), Selma Gürleyen (62), Cihan Bayram (32), Necmi Özcan (51) ve D. B. (13) isimli kişilerin vücutlarının çeşitli yerlerinden isabet alarak yaralandığı bildirilirken, karın boşluğuna iki kurşun isabet eden Selma Gürleyen isimli yaralının kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Çevredeki çeşitli hastanelere götürülen diğer yaralıların da tedavileri sürüyor.

“DAHA VAHİM SONUÇLARA YOL AÇABİLECEKLERİNE DAİR BİR ÖNGÖRÜYE SAHİBİZ"
Öte yandan, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu da, ilçede bulunan özel bir hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kaymakam Hatipoğlu, “Ekiplerimiz ilçe genelinde gerekli tertibatları hızla alarak, şahısları yakalamak üzere çalışma başlattı. Çok kısa süre içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler, saldırganları yakaladılar. Bu saldırılarda 3 mahallemizde cereyan eden saldırı sırasında 7 vatandaşımız yaralandı. Vatandaşlarımızdan sadece biri, bir kadın vatandaşımız ameliyatta, diğer yaralılarımızın durumu şükürler olsun ki iyi. Ben büyük geçmiş olsun diyorum. Saldırganlar elimizde, çeşitli suçlardan kabarık bir suç kayıtları var. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizi de bu özverili çalışmaları sebebiyle tebrik ediyorum. Saldırganların bu saldırıları devam ettirip daha da vahim sonuçlara yol açabileceklerine dair bir öngörüye sahibiz. Bir tabanca ve birkaç şarjör var. Nitelikli bir silah yakalandı. Biri motosikleti sürüyor, diğeri de çevreye ateş açıyor. Saldırganların durumu ve saldırının nedeni zannediyorum ifadelerin tamamlanmasından sonra belli olacaktır" dedi.

(FOTOĞRAF)

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