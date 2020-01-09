HABER
  4. Gaziosmanpaşa'da otomobilin kadına çarpması kamerada 

Gaziosmanpaşa'da otomobilin kadına çarpması kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki kadına otomobil çarptı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) GAZİOSMANPAŞA'da yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayarak yere düşen kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Otomobilin kadına çarpma anı kameralara yansıdı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Aytaç yönetimindeki 34 CJH 461 plakalı otomobil, yaya geçidi olmadığı halde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Şerife Dikel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan kadın ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şerife Dikel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce havaya fırlıyor. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Kilosu altınla yarışıyor: Tam bir şifa deposuKilosu altınla yarışıyor: Tam bir şifa deposu
Frig Vadisi’nin beyaz güzelliğiFrig Vadisi’nin beyaz güzelliği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu 'ücretsiz dağıtacağız' demişti! İBB, 9 milyon litre yağlı süt alacak

İmamoğlu 'ücretsiz olacak' demişti! İBB harekete geçti

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki kişi ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki kişi ortalığı birbirine kattı

Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı

Eski sevgilisinin yanında erkek görünce...

Gaziosmanpaşa'da kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Yer: İstanbul! Ölümden saniyelerle kurtuldu

Polis şüpheli aracı durdurdu, içinden yüzlerce çıktı

Polis şüphelenip durdurdu, içinden yüzlerce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.