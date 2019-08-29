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Gaziosmanpaşa'da özel halk otobüsü kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:13 | Son Güncelleme

  GAZİOSMANPAŞA’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)  bağlı özel halk otobüsü bir binanın duvarına çarptı.  Gaziosmanpaşa Bağlar Caddesi Dolunay Sokak'ta İBB'ye bağlı özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da özel halk otobüsü kazası: 5 yaralı

Ümit UZUN - Harun UYANIK - İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı özel halk otobüsü bir binanın duvarına çarptı.
Gaziosmanpaşa Bağlar Caddesi Dolunay Sokak'ta İBB'ye bağlı özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beyazıt-ESentepe seferini yapan otobüs yol kenarındaki araçlara çarpa çarpa ilerledikten sonra bir apartmanın altında bulunan mobilya dükkanına girdi. Otobüs içinde yaklaşık 20 yolcunun olduğu öğrenilirken, otobüs sürücüsü araçta sıkışıp kaldı.
Yaralanan 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü ise itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza anında otobüsün içinde seyahat eden Mehmet Ülken otobüsün hızının normal olduğunu belirterek, “Rampadan yukarı doğru çıkıyorduk. Birden bire, iki saniye içinde bir ses bir gürültü araba birden uçtu. Bodruma girdi. Arabanın yarısı bodruma, yarısı da üst dükkana girdi" dedi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Gaziosmanpaşa'da özel halk otobüsü kazası: 5 yaralıGaziosmanpaşa'da özel halk otobüsü kazası: 5 yaralıGaziosmanpaşa'da özel halk otobüsü kazası: 5 yaralıGaziosmanpaşa'da özel halk otobüsü kazası: 5 yaralı

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