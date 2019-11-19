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Gaziosmanpaşa'da park halindeki minibüse el yapımı patlayıcı atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:34 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki bir minibüsün altına el yapımı patlayıcı (EYP) attı.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA)GAZİOSMANPAŞA'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki bir minibüsün altına el yapımı patlayıcı (EYP) attı. El yapımı patlayıcı madde büyük bir gürültüyle patlarken minibüste çıkan yangını polis söndürdü.

Gaziosmanpaşa'da park halinde bulunan bir minibüsün altına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce EYP atıldı. EYP'nin patlaması sonucunda minibüste küçük çaplı yangın çıktı. Olay, Karayolları Mahallesi 610 Sokak üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 34 BOZ 527 plakalı minibüsün altına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce EYP atıldı. EYP, büyük bir gürültüyle patlarken olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçtı. Patlama sebebiyle minibüste yangın çıktı. Gürültü üzerine uyanan vatandaşlar durumu polis bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, minibüsteki yangını kısa sürede söndürdü. Sokak güvenlik şeridi içine alındı. Olay yeri inceleme polisleri, bir süre minibüs ve çevresinde delil araştırması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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