GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA (1) 

Haber-Kamera: Murat SOLAK\/\u0130STANBUL,(DHA)\nGaziosmanpa\u015fa'da bir binada patlama meydana geldi. \u0130lk bilgilere g\u00f6re 3 ki\u015fi yaralan\u0131rken patlaman\u0131n i\u00e7eri\u011fiyle ilgili hen\u00fcz bilgi verilmedi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n------------\n-Olay yerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcG\u00f6ren \u015fa\u015f\u0131p kald\u0131! Is\u0131nmas\u0131 i\u00e7in i\u00e7eri ald\u0131lar, bak\u0131n o ne yapt\u0131!11 ilde sahte alt\u0131n operasyonu! G\u00f6zalt\u0131lar varHepsi T\u00fcrkiye'de \u00fcretildi!
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