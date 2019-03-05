Gaziosmanpaşa'da patlama (1) 

Murat SOLAK\/\u0130STANBUL,(DHA)- GAZ\u0130OSMANPA\u015eA'da bir binada patlama meydana geldi. \u0130lk bilgilere g\u00f6re 3 ki\u015fi yaralan\u0131rken patlaman\u0131n i\u00e7eri\u011fiyle ilgili hen\u00fcz bilgi verilmedi.\n(FOTO\u011eRAFLI)\n Bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviriyor! Herkes sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 san\u0131yor ama...Gaziosmanpa\u015fa'da bir sokakta patlama! Yaral\u0131lar var11 ilde sahte alt\u0131n operasyonu! G\u00f6zalt\u0131lar var
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