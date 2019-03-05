HABER

Gaziosmanpaşa'da patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:06 | Son Güncelleme

Bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da, bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada, kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'ta bir apartmanın önünde patlama meydana geldi. Patlamada, kağıt toplayıcısı Selma Altan (57) ile kızı Pınar Altan (27) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk incelemede, kağıt toplayıcısı Selma Altan ile kızı Pınar Altan'ın topladıkları malzemeleri, binanın önünde ayrıştırdıkları sırada, salça kutusunda patlama meydana geldiği belirlendi.

Bomba uzmanlarının olay yerinde incelemesi sürüyor.

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
Mavi Vatan-2019 tatbikatında amfibi çıkarma harekatı başladıMavi Vatan-2019 tatbikatında amfibi çıkarma harekatı başladı
Gaziosmanpaşa'da patlama (1) Gaziosmanpaşa'da patlama (1) 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa kağıt toplayıcı

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

İran'dan tehdit gibi açıklama!

İran'dan tehdit gibi açıklama!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 yıldır yakalanamıyordu! Polisi görünce 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.