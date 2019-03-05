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Gaziosmanpaşa'da patlama  (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 08:49 | Son Güncelleme

 - GAZİOSMANPAŞA'da bir binanın önündeki patlama kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

Murat SOLAK/ Alper KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da bir binanın önündeki patlama kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.
Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'taki binanın önünde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcıları sabah topladıklarını oturdukları binanın önüne getirdi. Kağıt toplayıcıları, buldukları salça kutusunu açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralanan kağıt toplayıcısı kadın ile kızı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor

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Gaziosmanpaşa'da patlama (1) Gaziosmanpaşa'da patlama (1) 
Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar varGaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var
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