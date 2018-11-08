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Gaziosmanpaşa'da servis aracının çarptığı kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 09:28 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da  servis aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL , (DHA) GAZİOSMANPAŞA'da servis aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 06.30 sıralarında Merkez Mahallesi, Eski Edirne Astalfı, Sağmalcılar tramvay durağı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsü sürücüsü yol kenarındaki 77 yaşındaki Ramiz Fındıklı'ya çarptı. Kanlar içinde yere yığılan adam için ihbar üzerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fındıklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri servis sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürürken, olay yerinde incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden adamdan geriye ayakkabıları kaldı.

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