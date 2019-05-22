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Gaziosmanpaşa'da silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

Akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada silahla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracını yıkama bölümüne götürdü.

Yıkama bölümündeki personelle kavga eden müşteri ve yanındaki kişi, iş yerinden ayrıldı.

Daha sonra yanındaki bir grupla istasyona dönen müşteri, iş yeri sahibini darbetti. Kavga sırasında istasyon sahibi İbrahim E'nin tabancasıyla ateş açması sonucu gruptan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş yeri sahibi İbrahim E. ise polis ekiplerince emniyete götürüldü.

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Gaziosmanpaşa Silahlı kavga yaralama

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