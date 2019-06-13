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Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 22:17 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da sokak ortasından iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da sokak ortasından iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay, saat 21.30 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1106'ıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Birbirlerini tanıyan iki grup arasından kavga çıktı. Kavgada silahlar çekildi. 2 kişi ağrı yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin polisin çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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