HABER

Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 23:35 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da sokak ortasından iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da sokak ortasından iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1106'ıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Birbirlerini tanıyan iki grup arasından kavga çıktı. Kavgada silahlar çekildi. 2 kişi ağrı yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin polisin çalışmaları sürüyor.

PARTNERUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürünUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürün
Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralıGaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
Eyüpsultanlı gençler Buray konseriyle coştuEyüpsultanlı gençler Buray konseriyle coştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 Haziran 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

22 buçuk milyon TL bir kişiye çıktı!

Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı

Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı

Bahçede iş yaparken yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bahçede iş yaparken yıldırım düştü, hayatını kaybetti

Bakanlıktan "Türkiye’nin isteği koordinatlarda Rus jetleri teröristleri vurdu" haberine yalanlama

MSB o haberleri yalanladı!

Sivas'ta feci kaza: 10 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı

Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.