Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırganlar dehşet saçtı

Gaziosmanpaşa’da silahlı 3 saldırgan bilinmeyen bir sebeple tartıştıkları 2 kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kaçarken sokakta bulunan bir marketi de kurşuna dizen saldırganlar dehşet saçtı.

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklıdere Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bekleyen M.K. ile S.Ö.’nün yanına bir otomobille 3 kişi geldi. M.K. ile S.Ö. yanlarına gelen şüphelilerle henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti büyüdü ve şüpheliler yanlarındaki silahlarla M.K. ile S.Ö.’ye ateş etmeye başladı. Olayın ardından M.K. ile S.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar bindikleri otomobille kaçtı. Saldırıda yaralanan M.K. ile S.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Marketi silahla taradılar

Kaçan şüpheliler aynı sokak üzerinde yaklaşık yüz metre ilerideki bir markete de ateş açtı. Markete ateş açma sebebi öğrenilemeyen şüpheliler olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çok sayıda merminin isabet ettiği markette yaralanan olmadı. Marketin önündeki park halindeki minibüse de kurşunlar isabet etti.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

