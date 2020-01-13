HABER
  4. Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü(Ek bilgi ve fotoğraf)

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü(Ek bilgi ve fotoğraf)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 21:02 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü.

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü(Ek bilgi ve fotoğraf)

Cemil ÖZDEMİR-Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü. Kadının şikayette bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen F.K., gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen F.K., elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI
Görüntülerdeki F.K.'nin, kadının şikayeti üzerine geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kadının, şüphelinin oğluyla arkadaşlık yaptığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylediği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
Yaşlı kadın evinde ölü bulunduYaşlı kadın evinde ölü bulundu
İzmir’de 253 kaçak göçmen yakalandıİzmir’de 253 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

İHA'lar tespit etti, teröristler itiraf etti! Rahip manastırda saklıyormuş

İHA'lar tespit etti, teröristler itiraf etti! Rahip manastırda saklıyormuş

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Üzerine yürüdü...

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Üzerine yürüdü...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadına dayak atan kişi yeniden gözaltına alındı

Görüntülere tepki yağmıştı! Flaş gelişme

Isparta'da denetim sırasında yakalandılar! Ceza üstüne ceza yağdı!

Suçüstü yakalandılar! 4 kişiye 33 bin TL ceza

İran’daki protestolardaki bu görüntü gündem olmuştu! Trump'tan ilk tepki geldi!

Trump'tan İran’daki bu görüntüye ilk tepki geldi!

Deve kesen kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti! O anlar kamerada

Ortalığı karıştırdı! Sopalarla kovaladılar

Canlı yayın sırasında rahatsızlanmıştı! Bakan Soylu'nun doktorundan açıklama geldi!

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.