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Gaziosmanpaşa'da su saati hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da su saati hırsızlığı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da binalardan su saati çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen 19 su saati hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği binalar ve çevrelerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.

Polis ekipleri, 21 Temmuz'da Cebeci Mahallesi'nde şüpheliyi takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayıp elindeki poşeti atarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin kaçarken attığı poşette anahtar ile 5 su saati bulundu.

Şüpheli Serkan T'nin (31) açıktan hırsızlık, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve taksirle yaralama suçlarından emniyette kaydı bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde koşarak kaçmaya çalışan şüphelinin polis tarafından kovalandığı anlar görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa hırsızlık su saati

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