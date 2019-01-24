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Gaziosmanpaşa'da Suriyelilerin kaldığı evde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 05:50 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da Suriye uyruklu 6 kişinin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da Suriyelilerin kaldığı evde yangın

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) GAZİOSMANPAŞA'da Suriye uyruklu 6 kişinin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 kişinin hafif yaralandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Karayolları Mahallesi 584 sokakta saat 04:30 sıralarında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Suriye uyruklu 6 kişinin kaldığı 14 numaralı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran alevlerin içinde kalan 6 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürülürken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

2 KİŞİ YARALANDI
Olay sırasında 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Gaziosmanpaşa'da Suriyelilerin kaldığı evde yangınGaziosmanpaşa'da Suriyelilerin kaldığı evde yangınGaziosmanpaşa'da Suriyelilerin kaldığı evde yangınGaziosmanpaşa'da Suriyelilerin kaldığı evde yangın

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