HABER

Gaziosmanpaşa'da Suriyelilerin kaldığı evde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 09:11 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da Suriye uyruklu 6 kişinin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) GAZİOSMANPAŞA'da Suriye uyruklu 6 kişinin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 kişinin hafif yaralandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Karayolları Mahallesi 584 sokakta saat 04:30 sıralarında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Suriye uyruklu 6 kişinin kaldığı 14 numaralı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran alevlerin içinde kalan 6 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürülürken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Olay sırasında 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Eksi 20 derecede Eskimo usulü balık avı Eksi 20 derecede Eskimo usulü balık avı
Deniz seferlerine fırtına engeliDeniz seferlerine fırtına engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim, dik dur yanındayız

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim, dik dur yanındayız

Bekaroğlu’ndan Üsküdar adaylığı açıklaması!

Bekaroğlu’ndan Üsküdar adaylığı açıklaması!

Fener'in yeni transferi İstanbul'da

Fener'in yeni transferi İstanbul'da

Barcelona'dan yılın bombası!

Barcelona'dan yılın bombası!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Teröristler caminin altına sığınak yapmışlar!

Teröristler caminin altına sığınak yapmışlar!

Adana'da 500 polisle asayiş ve narkotik uygulaması

Adana'da 500 polisle asayiş ve narkotik uygulaması

Konya'da PTT merkezinde patlama: 2 yaralı

PTT merkezinde patlama! Ekipler sevk edildi

Diyarbakır'da teröristler caminin altına sığınak yapmış

Diyarbakır'da teröristler caminin altına sığınak yapmış

Çocuğunun gözünün önünde eşini öldürdü! Tıraş olurken yakalandı

Karısını katleden adam tıraş olurken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.