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Gaziosmanpaşa'da temizlik işçilerine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da 17 yaşındaki K.S.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da 17 yaşındaki K.S. kıraathane önünde tartıştığı kahvaltı yapan temizlik işçilerine ateş açtı. Olayda iki temizlik işçisi yaralandı.
Olay, saat 06.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kıraathanenin önünde kahvaltı yapan temizlik işçileri Deniz E. (37) ile Serdar T. (41) o sırada yoldan geçen K.S (17) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan K.S bir süre sonra yanına silah alıp tekrar olay yerine geldi. K.S (17) kıraathane önünde oturan Serdar T. (41) ve Deniz E. (37) 'ye silahla ateş etti. 2 temizlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli K.S 'yi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına alırken, yaralanan Serdar T. ve Deniz E. olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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