HABER

GAZİOSMANPAŞA'DA TERS ŞERİTTE İLERLEYEN HAFRİYAT KAMYONU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:41 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA, ters şeride giren hafriyat kamyonu şoförü trafik ve can güvenliğini hiçe saydı.

Haber: Ümit UZUN -Kamera: Ömer HASAR/İSTANBUL(DHA)-GAZİOSMANPAŞA, ters şeride giren hafriyat kamyonu şoförü trafik ve can güvenliğini hiçe saydı. Karşıdan gelen araçların selektör yaparak uyarmasına rağmen hızla yoluna devam etti. Şans eseri kazanın yaşanmadığı, o anları ise bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.
Görüntüler sabah saatlerinde Kemal Paşa Bulvarı’nda kaydedildi. Bir hafriyat kamyonu şoförü, kendi güzergahını kullanmak yerine karşı yolu kullanarak, ters şeritte hızla yoluna devam etti. Kamyonun dörtlü sinyal lambalarını yakan sürücü, ters şeritte giderek karşıdan gelen araçlara zor anlar yaşattı. Karşıdan gelen araçların selektör yaparak uyardığı kamyon şoförü, uyarılara aldırış etmeyerek adeta terör estirdi.

"BU İNSANLARA YAPILMIŞ BİR TERÖRDÜR"
Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Bilici, “Günde 250-300 kilometre yol yapıyorum ve ters şeride geçen birçok araç görüyorum. Hem üstümüze sürüyorlar hem de haklılarmış gibi bizi darp ettikleri de oluyor. Yol iki şeritli, araba büyük, o yüzden beni görmeyip aniden fren yapıp kasası üstümüze bile devrilebilirdi. Devletimizin veya belediyelerin buna çare bulması lazım. Bu insanlara yapılmış bir terördür" dedi.

"TAM BİR TRAFİK CANAVARI, İNSANLARIN HAYATLARIYLA OYNUYORLAR"
Görüntüleri izleyen bir başka sürücü Sercan Sarı ise, “Tam bir trafik canavarı. İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar. Araçların selektör yapmasına rağmen yoluna devam ediyor. Bildiğin trafik terörü bunlar. Biz yıllardır, her gün 12 saat araç üstündeyiz. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Her ne kadar cezalar ağırlaştırılmış olsa da kimse uymuyor. Hafriyatçılar bu yollarda bu şekilde olmuyor. Kaldırsınlar, nasıl köprülerde bir geçiş sistemi varsa, bu şekilde bu insanları şehir içlerine sokmasınlar" diye konuştu.

BİR BAŞKA KAMYON ŞOFÖRÜ: “DOĞRU DEĞİL AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK"
Bir başka kamyon şoförü Muhammed Ahmet ise, görüntülerdeki kamyonun sabah saatlerinde yaşanan kaza nedeniyle ters şeridi kullanmış olabileceğini belirterek, “Sabah saat 06.30’da yolun karşı tarafından kaza olmuş. Hafriyat kamyonları da oradan geçemiyor. Virajda yok dönecek. O vatandaş da onu çekmiş. Bu doğru değil ama yapacak bir şey yok. Biz hafriyat çekiyoruz mecbur bu tarafa yola gideceğiz.ö ifadelerini kullandı. Ters şeritten gitmenin büyük bir risk taşıdığının hatırlatılması üzerine Muhammet Ahmet, “Dörtlüleri yakıyor, yavaş yavaş gidiyor. Zaten 120 kilometre hızla kimse gitmez ki. Buradan yaklaşık 2 kilometre yol var" dedi.

Görüntü Dökümü:
---------------------------
-Ters şeridin kullanıldığı bulvardan genel ve detaylar
-Muhabir anonsları
-Röportajlar
-Yoldan görüntüler

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
Müze değil çay eviMüze değil çay evi
Küçük Şükriye’ye 5 yıldır teşhis konulamadıKüçük Şükriye’ye 5 yıldır teşhis konulamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Teröre bir darbe daha! Bomba yağdı

Balıkesir'de yanan yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Kalpli kutuda ele geçirildi! Pişkin savunma

Kalpli kutuda ele geçirildi! Pişkin savunma

Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Polis kapı kapı dolaşıp uyardı! Aman dikkat

Polis kapı kapı dolaşıp uyardı! Aman dikkat

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaza: Yaralılar var

Küçükçekmece'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.