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  4. Gaziosmanpaşa'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk öldü

Gaziosmanpaşa'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL (DHA) GAZİOSMANPAŞA'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.
Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1084 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre annesiyle birlikte pazara giden 5 yaşındaki Fatmanur Asan, annesinin elinden kurtularak yola fırladı. Kız çocuğu bu sırada yoldan geçen 34 EK 1125 plakalı TIR'ın altında kaldı. Olayı görenler hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. TIR'ın sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı. 5 yaşındaki Fatmanur Asan'ın cansız bedeni olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından 500 Evler Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı.

"HALAM ÇOK KÜÇÜKSÜN"
Kız çocuğunun ölüm haberini alan yakınları olayın yaşandığı sokağa gelerek gözyaşı döktü. Fatmanur'un tabut içindeki cansız bedeni cenaze aracına konulurken yakınları ağıtlar yaktı. Küçük kızın halası "Halam bu hiç yakışmadı. Daha çok küçüksün halam" diye gözyaşı döktü.

(FOTOĞRAF)

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