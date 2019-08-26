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Gaziosmanpaşa’da trafo merkezinde çıkan yangın hastaneyi boşalttırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da bir binanın bodrum katında bulunan trafo merkezinde yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa’da bir binanın bodrum katında bulunan trafo merkezinde yangın çıktı. Hastaneyle yan yana olan binada çıkan yangın sebebiyle 57 hasta tahliye edildi.
Yangın, Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan bir trafo merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark olarak kullanılan binanın bodrum katında bulunan trafolarda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına elektrik kesilmeden müdahale edemedi. Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hastalar tahliye edildi
Yangının çıktığı binanın bitişiğinde bulunan Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde de büyük panik yaşandı. Trafolardan çıkan yoğun duman hastaneyi etkiledi. Hastanenin diyaliz merkezinde bulunan 57 hasta tahliye edildi. Yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tamamen söndürüldü.
Yangının ardından bir açıklama yapan Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Başhekimi Serap Baş, “BEDAŞ’a ait trafoda yangın çıktı. Bu da bizim binamızın etkilenmesine sebep oldu. Yaklaşık 57 tane hasta vardı. Onların hepsini başarıyla tahliye ettik. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar soğutma çalışmalarını başlatmışlar. Şu an için önemli bir problem gözükmüyor. Ama korktuk. Çok kısa sürede oldu. Bu konuda da deneyimimiz var. Hastane içinde de kendi arama kurtarma ekibimizi kurmuştuk. Hızlıca tahliye ettik. Hastalarımız da çalışanlarımız da bundan etkilenmediler” dedi.

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