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Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 06:59 | Son Güncelleme

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 40 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu satıcısı oldukları iddiasıyla 50 kişiye yönelik önceden belirlenen 40 adrese operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde özel eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirildi. Aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 40 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Gaziosmanpaşa gözaltı polis uyuşturucu operasyonu

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