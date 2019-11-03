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GAZİOSMANPAŞA'DA VELİLER ÖĞRETMELERİN DERSE GİRMEDİĞİ DERSHANE ÖNÜNDE TOPLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 19:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA Gaziosmanpaşa'da özel bir dershanede yapılan isim değişikliğinin ardından mali sıkıntılar yaşandığı ve maaşlarını alamayan öğretmenlerin derslere girmedikleri iddia edildi.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA
Gaziosmanpaşa'da özel bir dershanede yapılan isim değişikliğinin ardından mali sıkıntılar yaşandığı ve maaşlarını alamayan öğretmenlerin derslere girmedikleri iddia edildi. Bu nedenle çocuklarının mağdur edildiğini ileri süren yaklaşık 50 veli, dershane binası önünde toplanarak durumu protesto etti. Dershanenin müdür yardımcısı Nazlı Başaran, mali sıkıntının yaşandığını doğrularken sorunların açılarak eğitim ve öğretime devam edileceğini iddia etti.
Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan 6 ve 12'nci sınıf öğrencilerine eğitim veren dershanenin, yapılan isim değişikliğinin ardından mali sıkıntılar geçirdiği ve maaşlarını alamayan öğretmenlerin derslere girmediği iddia edildi. Yaşananlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten yaklaşık 50 veli, dershane önünde toplanarak durumu protesto etti.
Velilerden Ayhan Kara, “15 gün önce toplantı yaptılar. 'İsim değişikliği yapıyoruz. Bu çocuklarınıza yansımayacak, çocuklar aynı şekilde derse girecek' dediler. Biz de 'tamam' dedik. Geçen hafta da mesaj attılar 'su borularımız patladı ders yapamayacağız telafi dersi olacak' dediler. Ona da 'tamam' dedik ama telafi dersi falan olmadı. Bu hafta çocuğum aradı 'burada öğretmen yok ama senin gelip alman lazım' dedi. Ne olduğunu anlayamadım. Geldim gördüm ki burada bir hengame, bütün velilerimiz ayaklanmışlar haklı olarak. İki öğretmen dışında yetkili kimse yok. İnsanlar buralara belirli ücretler ödediler, senet imzaladılar. O senetlerin yarın öbür gün karşımıza ne şekilde çıkacağını bilmiyoruz" diye konuştu.
Bir diğer veli Emine Karataş ise, çocuğunun 12'nci sınıf öğrencisi olduğunu ve sınav döneminde böyle bir sorun yaşadıkları için stresli olduklarını ifade etti. Savcılığa şikayette bulunacaklarını söyleyen Karataş, “Benim kızım 12'nci sınıf öğrencisi iki aydır telafi dersleri yapılmıyor. Matematik öğretmeni 7 kere değişti. Gelen öğretmenler de maaşlarını alamadıklarını belirtiyor. Yetkili olmayan insanlar şu an velilere imza attırarak kurumdan göndermeye çalışıyor. Biz birleşerek savcılığa şikayette bulunmayı düşünüyoruz. Benim kızım 2 ay boyunca oyalandı. Başka bir yere yazdırdım ve ders olarak çok geride bu nasıl telafi edeceğiz bilmiyorum. Maarif müfettişlerinin inceleme yapması için Milli Eğitim'e dilekçe yazdık. Pazartesi günü vereceğiz" dedi.
Dershanenin Müdür Yardımcısı Nazlı Başaran ise, "Bir fısıltı gazetesi ile baş etmeye çalışıyoruz. Mali olarak bir sıkıntı yaşadığımız doğru ancak kapanacak gibi iddialar asılsız. Böyle bir durum yok. İki tane 12'nci sınıf velisi ile yaşadığımız bir problem vardı. Durum çok fazla büyütüldü. Mesaj gruplarında örgütlenerek baltalama çabasına girildi. Gelen velilerimizin iadeleri 15 gün içerisinde yapılacak. Ödemelerle ilgili güvenceleri ve senetleri veriliyor. 18 yıllık bir kurumuz, yıllardır devam ediyor. Eğitim sürecine de devam edeceğiz kapanma ya da iflas durumu söz konusu değil" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Dershaneye gelen velilerden görüntüler
-Veli röportajı
-Müdür yardımcısı röp
-Genel ve detay

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