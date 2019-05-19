Gaziosmanpaşa'da yangın: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da evde çıkan yangında bir kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Caddesinde bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ev sahibi, vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Hafif yaralı şahsa ambulansta müdahale edildi.

Daha sonra gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

