Gaziosmanpaşa'da yangın paniği (1)

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA'da 3 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Şemsipaşa Mahallesi'ndeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itifaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralan kimsenin bulunmadığı bildirildi.
(FOTOĞRAF)
Müslüm Gürses'in şarkısını defalarca dinleyip...
Türkiye'nin konuştuğu milletvekiline bir şok daha!
Adliye çıkışında silahlı saldırı! Yaralılar var...
İran'dan tehdit gibi açıklama: Hazırız
Bahçeli'yi kızdıran sözler: İstersen oy verme!
'Zenginim' diye kandırdı! 8 ay boyunca kabusu yaşattı
Burası Aydın! Kimsenin gözlerini alamadan baktığı şeyse...
Yangın artık uzaydan bile görülebiliyor! Korkunç bilanço
Okuyucu Yorumları 0 yorum