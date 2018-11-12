Gaziosmanpaşa'da yangın paniği (1)

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA'da 3 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Şemsipaşa Mahallesi'ndeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itifaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralan kimsenin bulunmadığı bildirildi.

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