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  4. Gaziosmanpaşa’da yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi

Gaziosmanpaşa’da yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 21:30 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa’da bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 12 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Yangın, akşam saatlerinde Pazariçi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kömürlük olarak kullanılan bodrum katında bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların apartmanın içine girmesiyle bazı apartman sakinleri kendini dışarı attı. Dışarı çıkmayı başaran apartman sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

12 kişi dumandan etkilendi
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıktığı kapı girişinin yanmasından dolayı apartman içinde çok sayıda kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri üst katlarda bulunan kişileri merdiven aracıyla indirip sağlık ekiplerine teslim etti. 12 kişinin dumandan etkilendiği 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Panik anları kameraya yansıdı
Yaşanan yangın sonrası dumandan en çok etkilenen en alt katta bulunan yaşlı kadın oldu. İtfaiye erlerinin evden çıkardığı yaşlı kadın hızlı bir şekilde ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, bir kadının bebeğiyle hızlıca ambulansa koştuğu anlar ve yaşanan tüm panik saniye saniye kameralara yansıdı. Yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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