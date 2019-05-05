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Gaziosmanpaşa’da Yüzme Şenliği’nde dereceye giren yüzücülere madalyaları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 09:08 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Yüzme Şenliği’nde çocuk ve genç yüzücülerin yarışları heyecanlı anlara sahne oldu.

Gaziosmanpaşa’da Yüzme Şenliği’nde dereceye giren yüzücülere madalyaları verildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Yüzme Şenliği’nde çocuk ve genç yüzücülerin yarışları heyecanlı anlara sahne oldu. Dereceye giren yüzücülere madalyaları ve plaketleri düzenlenen törenle teslim edildi.
Sağlıklı bir yaşam için çocukları spora teşvik etmeyi sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, 6-16 yaş arası çocukların katıldığı Yüzme Şenliği düzenledi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde yüzme eğitimi gören çocuklar, hem öğrendiklerini sergiledi hem de kıyasıya yarıştı. Kız grubu ve erkek grubun ayrı mücadele ettiği yarışmada minik ve genç yüzücüler yaşlarına göre kategorilere ayrıldı. 5 kız grubu ve 5 erkek grubu olmak üzere 10 kategoride gerçekleştirilen müsabakalar heyecana sahne oldu. Yarışmaların ardından 10 kategoride dereceye giren 30 yüzücüye madalyaları ve plaketleri takdim edildi.

“Açıldığımız günden bu yana yaklaşık 5 bin öğrenciye eğitim verdik”
Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde çocukları eğiten antrenörlerden Oğuzhan Göktaş, “Açıldığımız günden beri yaklaşık 5 bin öğrenciye eğitim verdik. Devam ediyor eğitimlerimiz. Gaziosmanpaşa’nın hepsine yüzmeyi öğretmek istiyoruz amacımız bu. Kursa katılmayanları buraya davet ediyoruz. Yüzme şenliği düzenledik. Bugün de onun ödül töreni vardı. Aileleriyle birlikte onlar için de güzel bir anı oldu. Ödüllerini takdim ettik dereceye girenlere” ifadelerini kullandı.

“Hocalarımın katkısıyla birinci oldum”
Birinci olan yarışmacılardan Arda Yılmaz, sevincini anlatarak, “6 senedir yüzüyorum. Denizde yüzdüm. Bu ilk yarışımdı. Hocalarımın katkısıyla birinci oldum. Hazırlandım. Günde 1 kilometre yüzüyorum. Hocalarımın da desteği var, onlar çok yüzdürdü” dedi.

“Çok çalışıyorduk, eve gidince sızıyorduk”
Yarışmada ikinci olan yüzücülerden Deniz Kağan Kırpat ise, “Genellikle 1 kilometre yüzüyorduk günlük. Antrenmanlar da zorlu geçiyordu. Hocalar çok çalıştırıyorlardı. Eve gidince sızıyorduk. Çok yoruluyorduk. İkinci oldum” diye konuştu.
Dereceye giren kız yarışmacılardan Tuana Lokmacı da, “3’üncü oldum. Beklemiyordum. Sonuncu olduğumu sanıyordum aslında ilk baktığımda kendime ama 3’üncü olmuşum. Durmadan hocaların dediklerini çalışmaya başladık ve öyle ilerledik” şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa’da Yüzme Şenliği’nde dereceye giren yüzücülere madalyaları verildi

Gaziosmanpaşa’da Yüzme Şenliği’nde dereceye giren yüzücülere madalyaları verildi

Gaziosmanpaşa’da Yüzme Şenliği’nde dereceye giren yüzücülere madalyaları verildi

Gaziosmanpaşa’da Yüzme Şenliği’nde dereceye giren yüzücülere madalyaları verildi

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