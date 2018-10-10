HABER

Gaziosmanpaşa'daki acele kamulaştırma kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2018 14:45 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu: - "İstanbul Gaziosmanpaşa'da Romanların yaşadığı evler, ciddi rant alanı olması nedeniyle yıkılmaya başlandı. Kışa giriyoruz; çocuklarımız, kadınlarımız ve engellilerimiz cami avlularında yaşamaya terk edilmiş durumda"

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İstanbul Gaziosmanpaşa'da Romanların yaşadığı evlerin, "ciddi rant alanı olması nedeniyle" yıkılmaya başlandığını belirterek, "Kışa giriyoruz; çocuklarımız, kadınlarımız ve engellilerimiz cami avlularında yaşamaya terk edilmiş durumda." dedi.

Purçu, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin her yerinde roman mahalleleri olduğunu ve bu yerlerde "kentsel dönüşüm felaketi" yaşandığını iddia etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Romanların yaşadığı evlerin, "ciddi rant alanı olması nedeniyle" yıkılmaya başlandığını vurgulayan Purçu, "Kışa giriyoruz; çocuklarımız, kadınlarımız ve engellilerimiz cami avlularında yaşamaya terk edilmiş durumda. En son 10 vatandaşımızın evi yıkıldı. Bu kişilerin evlerinin yıkıldığından haberleri de olmuyor. Vatandaş komşuya gidiyor, evine geliyor bir bakıyor, kepçe gelmiş eşyaları ile birlikte evini yıkıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesinin yaptığı insanlığa, vicdana sığar mı?" diye konuştu.

Özcan Purçu, yıkılması planlanan yerlerin belediye tarafından önce riskli alan ilan edildiğine değinerek, "Buna karşı Romanlar dava açıyor. Belediye davayı kaybediyor. Tekrar dava açıyorlar, yine belediye kaybediyor; en son acil kamulaştırma yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Gaziosmanpaşa'daki bu rant alanlarının birilerine peşkeş çekildiğini savunan Purçu, İstanbul Sarıyer'de boğaz manzaralı olan Çayırbaşı Mahallesi'ndeki Roman evlerinin de çeşitli bahanelerle yıkılmaya başlandığını bildirdi.

Özcan Purçu, imar barışının Roman mahallelerine uygulanmadığını savunarak, "Bu şekilde ayrımcılık, ayrıştırma, ötekileştirme politikası üç mahallemizde devam ediyor." dedi.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı çoktan başlamıştırKurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı çoktan başlamıştır
BBP lideri Mustafa Destici'den 'idam' açıklamasıBBP lideri Mustafa Destici'den 'idam' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chp izmir milletvekili istanbul gaziosmanpaşa Özcan Purçu Romanlar

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BBP lideri Mustafa Destici'den 'idam' açıklaması

BBP lideri Mustafa Destici'den 'idam' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Afrika ülkelerine milli para çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Afrika ülkelerine milli para çağrısı

Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama

Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama

Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı

Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!

Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.