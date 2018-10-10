Gaziosmanpaşa'daki acele kamulaştırma kararı

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İstanbul Gaziosmanpaşa'da Romanların yaşadığı evlerin, "ciddi rant alanı olması nedeniyle" yıkılmaya başlandığını belirterek, "Kışa giriyoruz; çocuklarımız, kadınlarımız ve engellilerimiz cami avlularında yaşamaya terk edilmiş durumda." dedi.

Purçu, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin her yerinde roman mahalleleri olduğunu ve bu yerlerde "kentsel dönüşüm felaketi" yaşandığını iddia etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Romanların yaşadığı evlerin, "ciddi rant alanı olması nedeniyle" yıkılmaya başlandığını vurgulayan Purçu, "Kışa giriyoruz; çocuklarımız, kadınlarımız ve engellilerimiz cami avlularında yaşamaya terk edilmiş durumda. En son 10 vatandaşımızın evi yıkıldı. Bu kişilerin evlerinin yıkıldığından haberleri de olmuyor. Vatandaş komşuya gidiyor, evine geliyor bir bakıyor, kepçe gelmiş eşyaları ile birlikte evini yıkıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesinin yaptığı insanlığa, vicdana sığar mı?" diye konuştu.

Özcan Purçu, yıkılması planlanan yerlerin belediye tarafından önce riskli alan ilan edildiğine değinerek, "Buna karşı Romanlar dava açıyor. Belediye davayı kaybediyor. Tekrar dava açıyorlar, yine belediye kaybediyor; en son acil kamulaştırma yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Gaziosmanpaşa'daki bu rant alanlarının birilerine peşkeş çekildiğini savunan Purçu, İstanbul Sarıyer'de boğaz manzaralı olan Çayırbaşı Mahallesi'ndeki Roman evlerinin de çeşitli bahanelerle yıkılmaya başlandığını bildirdi.

Özcan Purçu, imar barışının Roman mahallelerine uygulanmadığını savunarak, "Bu şekilde ayrımcılık, ayrıştırma, ötekileştirme politikası üç mahallemizde devam ediyor." dedi.

