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Gaziosmanpaşa’daki cinayetin detayları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 18:22 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da yaşanan cinayette katil zanlısının daha önce karısıyla eniştesinin ilişkisini öğrendiği ve karısının bu durum üzerine intihar ettiği ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa’da yaşanan cinayette katil zanlısının daha önce karısıyla eniştesinin ilişkisini öğrendiği ve karısının bu durum üzerine intihar ettiği ortaya çıktı. Hapse girip çıkan şahsın eniştesiyle buluşarak cinayeti işlediği öğrenildi.
Olay, Gaziosmanpaşa Salihpaşa Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aylar önce bir doktorla tartışması üzerine mahkemelik olan Z.Y., 3 gün hapse girdi. Hapisten çıkan Z.Y., karısıyla eniştesi B.Ö.’nün ilişkisi olduğunu öğrendi. Bunun üzerine karısının yanına konuşmaya giden Z.Y.’nin geldiğini öğrenen karısı, Sancaktepe’deki evlerinin camından atlayarak intihar etti. Karısının intiharından sonra tekrar hapse giren Z.Y., yaklaşık 50 gün hapiste yattıktan sonra dün tahliye edildi. Eniştesini arayarak konuşmak istediğini söyleyen Z.Y., eniştesiyle Salihpaşa Caddesi üzerinde buluştu. Enişte B.Ö.’nün “Karına sahip çıksaydın” demesi üzerine silahını ateşleyen Z.Y., eniştesini 6 yerinden vurdu. Kanlar içinde yerde yatan B.Ö.’nün başında silahıyla bekleyen Z.Y., ‘namus cinayeti’ diyerek çevredekileri yaklaştırmadı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ö. hayatını kaybetti. Olay yerinde bekleyen Z.Y. ise sivil polisler tarafından gözaltına alındı.
Yaşanan cinayetin ardından olay yerine gelen çok sayıda polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise çevrede araştırma yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan ve yere akan kanın olduğu görüldü.

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