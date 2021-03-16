Gaziosmanpaşa’daki doğalgaz patlamasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Gaziosmanpaşa’da dün akşam bir binada yaşanan doğalgaz patlamasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Patlamada yaralanan Harun P.’nin ambulansa bindirildiği anları ve oradaki hareketliliği cep telefonu ile çeken komşusu hıçkıra hıçkıra ağlayarak gözyaşlarına boğuldu.

Dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak üzerinde bulunan bir binanın 1. katında meydana gelen patlama ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Patlamanın olduğu sokakta yaşanan hareketliliğin yansıdığı görüntüleri çeken komşusu ise hıçkıra hıçkıra ağlayarak gözyaşlarına boğuldu. Komşusu tarafından çekilen görüntülerde patlama sonrası sağlık ve itfaiye ekiplerinin olduğu alanda evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar olan Harun P.’nin ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldüğü görülüyor.

