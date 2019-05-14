Gaziosmanpaşa'daki eş cinayetine ilişkin davada karar

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Aylin Işık, "eşini haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki altıncı duruşmaya, tutuklu sanık Aylin Işık katıldı. Öldürülen kişinin yakınları Fatma Filiz Arıca, Yazgülü Şubatlı ve Bedri Sinan Işık da duruşmada müdahil olarak hazır bulundu. Duruşmada beyanı alına müdahil aile avukatlarından Erdal Çelik, sanığın öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin dosyadaki delillere göre sabit olduğunu belirterek, "Mütalaada 'tahrik indirimi' uygulanmasına yönelik görüş doğru değildir. Buna ilişkin hiçbir delil yoktur. Sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz." dedi. Söz alan sanık avukatları da sanığın maktulü uyurken öldürmediğinin anlaşıldığını kaydederek, sanığın öldürme kastıyla hareket etmediği, sanığın kocasının elinden almaya çalıştığı sırada tüfeğin ateş aldığı, ölümün meşru müdafaa haliyle meydana geldiği ve mütalaadaki tahrik nedenlerinin yetersiz olduğu yönünde savunma yaptı. Sanık avukatları, sanık Işık'ın beraatine karar verilmesini talep etti. PARTNER Hayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyin Kabe ve Beyaz Saray'da kullanılmıştı! Dünyada ilk kez... Bu köye gelip manzarasını görenler hayran kalıyor

- "Eşimi öldürmek istemedim" Son savunması sorulan sanık Aylin Işık ise "Ben kesinlikle eşimi öldürmek istemedim. Yaşadığım olaylardan dolayı kendi canıma kıymak istedim, yapamadım. Ancak son olayda tüfeği yüzüme doğrultunca kendimi korumak duygusuyla müdahale ettiğim sırada silah ateş aldı. Bilerek, isteyerek bir eylem gerçekleştirmedim. Beraatimi isterim." ifadelerini kullandı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Aylin Işık'ın, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Cinayetin tasarlanarak işlenmediğine yönelik kanaat bildiren heyet, sanık tarafından dile getirilen nedenler, karı koca arasında yaşanan, zaman zaman şiddet boyutuna varan davranışlar ve maktul eşten kaynaklandığı belirtilen davranışların ortaya çıkan boyutuna göre verilen cezada "haksız tahrik" indirimi uygulayarak, cezayı 18 yıl hapis cezasına çevirdi. Cezayı, Işık'ın geleceği üzerindeki etkisini gözeterek 15 yıla düşüren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.