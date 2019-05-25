"Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da, yaklaşık 4 bin 400 hak sahibinin bulunduğu alanda, yıl sonuna kadar tüm ihaleleri yapmak suretiyle, kentsel dönüşümü hızlandıracaklarını belirterek, "En kısa zamanda da hak sahibi vatandaşlarımıza sağlam, güvenli konutlarını veriyor olacağız." dedi.

Kurum, Gaziosmanpaşa'da TOKİ tarafından inşası devam eden kentsel dönüşüm alanındaki konutları inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve bakanlık bürokratları da Bakan Kurum'a eşlik etti.

Sahadaki fiili çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Kurum, 31 Mart seçimleri öncesinde vatandaşlara Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm sözü verdiklerini hatırlattı. 19 Mayıs’ta süresi dolan genelge kapsamında bazı ilçelerdeki riskli alanların da incelemelerini yaptıklarını ifade eden Kurum, en acil ve öncelikli risk taşıyan alanlarda kentsel dönüşümü başlatacaklarını söyledi. Bakan Kurum, kentsel dönüşümü 5 yıllık süreçte hazırlanacak master plan çerçevesinde yürüteceklerini söyledi.