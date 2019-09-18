Gaziosmanpaşa’daki motorlu saldırganlar adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa’da motosikletli ve silahlı saldırganlar, 4 ayrı adreste düzenledikleri saldırılarda 7 kişiyi yaralamıştı. Yakalanan 2 saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırganların motosikletle kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa Vefa Sokak, Cami Sokak, Dirsek Sokak ve Karlıtepe Mahallesi Bülbüldere Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman C. (22) ve Murat A. (24) isimli 2 saldırgan yeşil renkli bir motosikletle girdikleri sokaklarda vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Husumetli oldukları 3 şahsın hedef alındığı öğrenilen saldırılarda 7 kişi yaralandı. Saldırıların ardından motosikletle Okmeydanı istikametine kaçan şahıslar Bülbüldere Caddesi’ne yeniden gelerek havaya ateş etti. Polis ekipleri saldırganları kovalamacanın ardından Gaziosmanpaşa’da yakaladı.

Saldırılarda 2’si çocuk 7 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa’da motosikletli 2 şüpheli tarafından 4 ayrı sokakta gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Saldırganlar Osman C. ve Murat A.’nın çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önceden aralarında husumet bulunan 3 şahsı hedef alırken, diğer 4 kişiyi kazara yaraladığı öğrenildi.