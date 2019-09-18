GAZİOSMANPAŞA'DAKİ MOTORSİKLETLİ SALDIRGANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

*Saldırganların olay yerinden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

Gaziosmanpaşa'da, dün akşam bir saat içerisinde 4 ayrı noktada silahlı saldırı düzenleyip 8 kişiyi yaralandıktan sonra polis tarafından yakalanan Osman C. ve Murat A., adliyeye sevk edilirken, polisteki ifadelerinde susma haklarını kullandıkları öğrenildi. Saldırganların olay yerinden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da, motosikletli ve silahlı 2 saldırgan, dün akşam saatlerinde sırasıyla Cami Sokak, Vefa Sokak, Dirsek Sokak ve Bülbüldere Caddesi olmak üzere, 4 ayrı noktada kurşun yağdırmış ve bu saldırılarda toplam 8 kişiyi yaralamıştı. Eyüp'ten gelerek saldırıları gerçekleştirdikleri öğrenilen saldırganlar, yine Eyüp yönüne doğru kaçarken polis tarafından fark edilerek, yakalanmıştı. Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları ve aranmaları bulunduğu ortaya çıkarken, Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Osman C. (22) ve Murat A. (24), bugün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.