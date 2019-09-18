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GAZİOSMANPAŞA'DAKİ MOTORSİKLETLİ SALDIRGANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

*Saldırganların olay yerinden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

*Saldırganların olay yerinden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)
Gaziosmanpaşa'da, dün akşam bir saat içerisinde 4 ayrı noktada silahlı saldırı düzenleyip 8 kişiyi yaralandıktan sonra polis tarafından yakalanan Osman C. ve Murat A., adliyeye sevk edilirken, polisteki ifadelerinde susma haklarını kullandıkları öğrenildi. Saldırganların olay yerinden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziosmanpaşa'da, motosikletli ve silahlı 2 saldırgan, dün akşam saatlerinde sırasıyla Cami Sokak, Vefa Sokak, Dirsek Sokak ve Bülbüldere Caddesi olmak üzere, 4 ayrı noktada kurşun yağdırmış ve bu saldırılarda toplam 8 kişiyi yaralamıştı. Eyüp'ten gelerek saldırıları gerçekleştirdikleri öğrenilen saldırganlar, yine Eyüp yönüne doğru kaçarken polis tarafından fark edilerek, yakalanmıştı. Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları ve aranmaları bulunduğu ortaya çıkarken, Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Osman C. (22) ve Murat A. (24), bugün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR, “KOLAY GELSİN" DEDİLER
Saldırılarda silahı kullanan Murat A., adliyeye sevk edilmek üzere Asayiş Büro Amirliği'nde çıkarıldıkları sırada basın mensuplarının saldırıyı neden yaptıklarına dair sorularına "Kolay gelsin" diyerek cevap verdi. İfade işlemlerinde susma haklarını kullanan saldırganların, saldırıları husumetli oldukları birçok kişiye yönelik toplu bir intikam olarak düzenledikleri üzerinde duruluyor. Öte yandan, çok sayıda güvenlik kamerası incelenerek eşgalleri ve kaçış yönleri belirlenen saldırganların, Bülbürdere Caddesi'nde saldırı düzenledikten sonra kaçtıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Saldırganların adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detay görüntüler

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