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Gaziosmanpaşa'daki silahlı kavganın yaralılarından biri hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 23:15 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da dün akşam saatlerinde bir kafede meydana gelen silahlı kavgada ağır yaralanan iki kişiden biri olan Necat Vural Akbal, hayatını kaybetti.

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da dün akşam saatlerinde bir kafede meydana gelen silahlı kavgada ağır yaralanan iki kişiden biri olan Necat Vural Akbal, hayatını kaybetti.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde dün akşam bir kafede meydana gelen silahlı kavgada, kafe işletmecisi Tuncay Ö., oyun oynadığı arkadaşları Necat Vural Akbal ve Bahattin A. ile tartışmaları üzerine, her iki kişiyi de silahla yaralamıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Necat Vural Akbal ve Bahattin A. hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Necat Vural Akbal'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Diğer yaralı Bahattin A.'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Öte yandan, oyun oynarken tartıştığı arkadaşlarını silahla yaralayan kafe işletmecisi Tuncay Ö.'nün kısa bir süre önce hapishaneden çıktığı belirtildi.

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