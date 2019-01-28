Gaziosmanpaşa'daki silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da, eski eşi ve iki kardeşini tabancayla vurarak yaraladığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde, Tuğçe C. (29) ile kardeşleri Buğra C. (19) ve B. C'yi (17) silahla yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında şüpheli Sedat A. (35) Beyoğlu'nda saklandığı adreste yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Olay
Sedat A. eski eşi Tuğçe C. (29) ile kardeşleri Buğra C. (19) ve B. C'yi (17) Mevlana Mahallesi'ndeki bir sokakta silahla yaraladıktan sonra kaçmış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.
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