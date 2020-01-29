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Gaziosmanpaşa’dan Elazığ’a yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşanan depremin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi, depremzedelere destek olmak için ilçede toplanan yardım malzemelerini afet bölgesine gönderdi.

Elazığ’da yaşanan depremin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi, depremzedelere destek olmak için ilçede toplanan yardım malzemelerini afet bölgesine gönderdi. Yardım tırı Gaziosmanpaşa Meydanı’ndan vatandaşlarla birlikte uğurlandı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası düzenledi. Vatandaşların muhtarlıklara getirdiği bir tır yardım malzemesi Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından toplandı. İlçe halkının yoğun olarak katıldığı yardım kampanyasında, deprem mağdurlarına yönelik battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, hazır gıdalar ve yiyecek gibi birçok temel ihtiyaç yardımı toplandı. Gaziosmanpaşa Meydanı’ndan ayrılan yardım tırı, AFAD koordinesinde Elazığ ve Malatya’da ki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Elazığ’daki depremzedelere yardım eli uzatan tüm vatandaşlara teşekkür eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, ‘’Bugün Gaziosmanpaşalı hemşerilerimiz ve muhtarlarımızla beraber yardımlaşmanın çok güzel bir örneğine şahitlik ediyoruz. Hem kültürümüzün hem de inancımızın çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. Devletimiz orada hem Elazığ’daki insanlarımızın isteklerine, taleplerine, ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ama insanımızda bu yaralarına bir nebze de olsa katkım olsun, katkım olsun düşüncesiyle Gaziosmanpaşalı hemşerilerimizle birlikte bizler de bir tır dolusu battaniye olsun, hijyenik maddeler olsun, çocuk mamaları olsun bir tır dolusu yardımları inşallah Elazığ’a ulaştıracağız. Oradaki insanlarımızın yaralarına bir nebze de olsun katkımız olsun düşüncesiyle bu organizasyonu hayata geçirmiş olacağız. İnşallah Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmaz, bir daha böyle acılarla karşı karşıya kalmayız. Ama insanımızın gerçekten kadirşinaslığını bir kez daha görüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından hem Elazığ’a hem Malatya’ya ciddi anlamda destekler gönderiliyor. İnşallah bu acılarımızı insanlarımızla birlikte hep beraber saracağımızı düşünüyoruz’’ dedi.

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