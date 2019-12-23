Gaziosmanpaşalı çocuklar zorlu parkurda yeteneklerini sergiledi

Gaziosmanpaşa’da çocuklar ve aileleri, Çocuk Oyunları Festivali’nde kurulan zorlu parkurda yeteneklerini sergiledi.

Çocukları küçük yaştan itibaren bedensel aktivitelere ve spora yönlendirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Çocuk Oyunları Şenliği” düzenledi. Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikte 5-9 yaş arası 500 çocuk sportif yeteneklerini sergiledi. Çocuklar, sürat, esneklik, kuvvet, denge, reaksiyon ve dayanıklılık parkurlarında zamanla yarıştı. Birincilik için kıyasıya mücadele eden çocuklara aileleri de tribünden destek verdi. Parkura anne ve babasıyla çıkan 5 yaşındaki miniklerin çabası ise renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmanın sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren 15 çocuğa plaket, etkinliğe katılan tüm yarışmacılara ise günün anısına hatıra madalyası takdim edildi.

"Hedefimiz her bir gencimizin en az bir spor dalıyla uğraşmasını sağlamak"

Çocukların mutluluğuna ortak olmanın kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Çocuklarımızın okul aralarında evde stres atamadıklarını düşünerek onları sporla buluşturmayı hedefledik. 5-9 yaş arasındaki çocuklarımıza yeteneklerine göre sınıflandırma yaparak, sporla ilgili bir alan açmaya çalışıyoruz. Hedefimiz milli eğitim müdürlüğümüz ve ilçe spor müdürlüğümüzle işbirliği yaparak her bir gencimizin en az bir spor dalıyla uğraşmasını sağlayabilmek. Burada çocuklarımızın heyecanına ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Bugün burada 500 civarında çocuğumuz var. Aileleri onlardan daha mutlu. Ailelerin bu işe daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz" diye konuştu.