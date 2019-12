Gaziosmanpaşalı özel öğrenciler gösterileriyle kendilerine hayran bıraktı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde yıl boyunca tiyatro, müzik, dans ve spor alanlarında eğitim alan engelli öğrenciler hünerlerini sergiledi. Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen gösteride engelli öğrenciler, performansları ile kendilerine hayran bıraktı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi öğrencileri yeteneklerini sergiledi. Gösterilerinin tamamının özel öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlik kızlar grubunun renkli dans gösterisi ile başladı. Ardından Türkiye’nin ilk özel mehteran takımı olan “Engelsiz Mehteran Takımı” gösterisi izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Dans ve mehteran gösterisi yapan özel öğrenciler davetlilerden tam not aldı.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediyesinin Aralık ayı meclis toplantısına özel günde özel öğrencilerde katıldı.

“Enerjilerini buraya kattıkları güzellikleri yıllardır izliyoruz”

İlçede yaşayan engellilere her geçen yıl daha çok yardımcı olacağını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Aslında bizler onlarda saklı olan yetenekleri birikmiş olan enerjiyi ortaya çıkarıyoruz. Onların enerjilerini buraya kattıkları güzellikleri yıllardır izliyoruz. Yetişemediğimiz birçok engelli kardeşimiz olduğunu gördük. Bugün birçoğuna hizmet vermiş durumda değiliz ancak her geçen yıl sayımızı hizmetlerimizi artırarak kardeşlerimizle ilçemizi her alanda temsil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.