Gaziosmanpaşa’nın ilk lisanslı okçuları için tören

Gaziosmanpaşa’da okçuluk lisansı almaya hak kazanan sporcular için tören düzenlendi. Başarı olan 7 sporcu, lisanlarını Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’dan aldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin okçuluk eğitimlerini başarıyla tamamlayan 7 sporcu, lisanslı okçu olmaya hak kazandı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, profesyonelliğe ilk adımı atan sporculara lisanlarını düzenlenen törenle dağıttı. Antrenörler ve aileler de törene katılarak sporcuların mutluluğunu paylaştı. Gösterdikleri başarılarla lisanslı okçu olan sporcular, yurt genelinde düzenlenecek turnuvalara katılabilme hakkına sahip oldu.

“Sizlerden ilçemizi, ülkemizi en güzel seviyede temsil etmenizi bekliyoruz"

Lisanslarına kavuşan sporcuları ve ailelerini tebrik eden Başkan Usta, “Biz tüm öğrencilerimizin en az bir spor dalıyla uğraşmasını istiyoruz. Ama tabi ki ecdadımızdan bize miras kalan ata sporlarımız başta geliyor. Bunlardan birisi de okçuluk. Bu alanda kabiliyeti olan gençlerimizin emek harcaması çok önemli. Bundan sonra okçuluk alanındaki müsabakalara, turnuvalara katılabilirler. Sizlerden ilçemizi, ülkemizi en güzel seviyede temsil etmenizi bekliyoruz. Her birinize teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz” dedi.

Okçuluk lisansı alan sporculardan Maide Koç “Okçuluğu merak ediyordum. Sanat Akademisi’nde kayıt ilanını gördüm. Kayıt oldum buraya. İlk başta küçük atışlarla başladık. Şimdi de lisans alacağız. Lisans alacağım için heyecanlıyım. Değişik bir duygu benim için“ diye konuştu.

Emir Çelik ise, “Okçuluğa geçen yıl burada arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. İlk zaman biraz yorucu geldi ama alışmaya başlayınca seri atabiliyorsun. Kendini geliştirebiliyorsun. Lisansı pek beklemiyordum ama şu an heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

