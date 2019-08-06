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Gaziosmapaşa’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu ticareti yapan bir bir şahıs, satış yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu ticareti yapan bir bir şahıs, satış yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, operasyon anı kameraya yansıdı.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Barbaros Hayrettin paşa Mahallesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışının yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 Ağustos günü saat 18.30 sıralarında adrese gelen iki şahsın burada bulunan şahıslardan bir şeyler alarak araç ile uzaklaştığı görüldü. Aracı durduran ekipler, üzerinden 30 gram sunk maddesi ve 55 adet uyuşturucu çıkan Hüseyin P. (20) ve Tahir P. (32) isimli şahısları gözaltına aldı. Adresten çıkan Cumali Y. (38) isimli şahıs da gözaltına alındı.
Araçta ve Adreste yapılana aramalarda ise, 4880 gram Skunk maddesi, 4972 adet uyuşturucu hap, 18 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Cumali Y. isimli şahsın 6 “uyuşturucu madde ticareti” , 4 “uyuşturucu madde kullanmak”,1 “hırsızlık” olmak üzere toplam 11 adet suç kaydının olduğu, Hüseyin P. isimli şahsın ise, 1 “ uyuşturucu madde ticareti”,1 “6136 S.K.M”, 1 “görevi yaptırmamak için direnme”, 3 adet suç kaydının olduğu, Tahir P’nin 1 “uyuşturucu madde ticareti”,6 “uyuşturucu madde kullanmak”, 6136 S.K.M, 1 “yağma” ve kasten yaralama suçu olmak üzere toplam 10 suçtan kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, 4 Ağustos günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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