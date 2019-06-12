Gazipaşa Belediye Meclisinin Suriyelilere yönelik plaj kararına eleştiri

ALİ KEMAL AKAN - TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Gazipaşa Belediye Meclisinin Suriyelilere plaj yasağı kararına ilişkin, "Bu kararda kişinin ırkından ve milliyetinden dolayı bir ayrımcılık var. Bu kararın devamında kişinin sosyal statüsünden dolayı da bir ayrımcılık ortaya çıkabilir." dedi. Uslu, AA muhabirine, Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Belediye Meclisi toplantısında Suriyeli sığınmacıların ilçedeki plajlara alınmamasına ilişkin kararını değerlendirdi. Gazipaşa Belediye Meclisinde dışlayıcı, ötekileştirici ve ırkçı bir karar alındığını, bunun kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirten Uslu, söz konusu kararın Anadolu medeniyetiyle, Türkiye'nin devlet ve millet anlayışıyla örtüşmediğini vurguladı. Uslu, bu karardan en kısa sürede dönülmesi gerektiğini söyledi. Bu kararın ileride ne gibi sonuçlar ortaya çıkarabileceğine yönelik bir soru üzerine Uslu, insanları ırkından, milliyetinden, sosyal grubundan dolayı ayırmanın yanlış olduğunu ifade etti.

ABD'de yıllarca faşizan ve ırkçı bir tavırla, zencilerin beyazların bindiği otobüslere alınmadığını anımsatan Uslu, Suriyelilere plaj yasağı kararının da ABD'deki uygulamanın aynısı olduğunu anlattı. Uslu, "Amerika'daki faşizan ve ırkçı yansımaları Türkiye'de CHP ve İYİ Parti zihniyetinde görüyoruz. Bu kararda kişinin ırkından ve milliyetinden dolayı bir ayrımcılık var. Bu kararın devamında kişinin sosyal statüsünden dolayı da bir ayrımcılık ortaya çıkabilir. Belediye yarın, 'fakirler plaja girmesin' derse ne olacak? Belediye yarın, 'işçiler plajdan faydalanmasın' derse ne olacak? Bu karar ayrıştırıcıdır, yanlıştır, yasalarımıza ve anayasaya aykırıdır." diye konuştu. Belediyelerin böyle bir hakkı ve görevinin de olmadığını dile getiren Uslu, belediyelerin, plajlardan nasıl yararlanılacağı konusunda kurallar getirebileceğini, bu kurallara uymayanlar hakkında işlemler yapabileceğini belirtti. Atay Uslu, bir ırk, din, milliyet grubuna indirgenen kararların suç oluşturacağını, bu kararı uygulayanların, kanunsuz bir talimatı yerine getireceğini söyledi.