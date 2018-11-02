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Gazipaşa kaza 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada, Yiğit Güven (26) yaralandı.

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada, Yiğit Güven (26) yaralandı. Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden, Selinus Sahiline doğru seyreden Yiğit Güven'in kullandığı 07 UT 140 plakalı motosiklete, Ahmet Tuncer İlkOrtaokulu önündeki kavşakta bir otomobil çarptı. Olay yerinde durmayan sürücü aracıyla kaçarken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yiğit Güven, olay yerindeki müdahaleden sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinden geçen Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar da aracından inerek, kazayla ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı. Yaralı Yiğit Güven'in yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Sakar daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, araç beyaz renkli olduğunu, sağ ön kapı camının kırık olduğu bilgisine ulaştı. Mobese kameralarının yanı sıra çevredeki işyeri kameralarını da incelemeye alan polis, kazaya karışan aracın 07 UU 266 plakalı H.D. yönetimindeki otomobil olduğu tespit etti. İstiklal Mahallesi'nde aracı park halinde bulan polis, H.D.'yi gözaltına aldı.

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