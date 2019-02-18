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Gazipaşa kaza: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 18:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle D-400 karayolunda meydana geldi. Mersin istikametinden Gazipaşa'ya yönüne seyreden Veli Özkan (35) idaresindeki 07 UT 709 plakalı motosiklet,
kavşakta sağa dönen Turgut Özer (46) idaresindeki 07 UM 234 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Veli Özkan ve arkasında yolcu olarak bulunan annesi Havva Özkan yola savruldu. Veli Özkan yaralanmadan kazayı atlatırken annesi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özkan, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Havva Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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