Gazipaşa kaza: 1 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle D-400 karayolunda meydana geldi. Mersin istikametinden Gazipaşa'ya yönüne seyreden Veli Özkan (35) idaresindeki 07 UT 709 plakalı motosiklet,
kavşakta sağa dönen Turgut Özer (46) idaresindeki 07 UM 234 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Veli Özkan ve arkasında yolcu olarak bulunan annesi Havva Özkan yola savruldu. Veli Özkan yaralanmadan kazayı atlatırken annesi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özkan, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Havva Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı
Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum