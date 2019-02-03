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Gazipaşa'da bahar havasında piknik

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 12:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hava sıcaklığının yükselmesi ve sömestir tatilini değerlendirmek isteyen bölge halkı mesire alanlarında piknik yaptı.

Yücel BULUT GAZİPAŞA, (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hava sıcaklığının yükselmesi ve sömestir tatilini değerlendirmek isteyen bölge halkı mesire alanlarında piknik yaptı. Gazipaşa'da son günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini güneşe bıraktı. Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte sömestir tatilinde olan çocuklarını da alan ilçe halkı hafta sonunu piknik yaparak değerlendirdi. Bazıları Toros Dağları'nda bulunan yayla yollarını tercih ederken, bazıları ise sahil şeridindeki mesire alanlarını doldurdu. Gazipaşa'da piknikçilerin yoğunlukla tercih ettiği mekan Koru Mahallesi'nde yeni tamamlanan Fener Mesire Alanı oldu. Vatandaşlar bahardan kalma güneşli havada eşsiz Gazipaşa, deniz ve doğal havuzlar manzarasında mangal keyfi yaptı. Isparta'dan akrabalarının yanına gelerek piknik yapan Ali Keskin, Isparta'dan geldik. Burada güzel havayı görünce 'piknik yapalım' dedik. Havayı değerlendiriyoruz çocuklarla hep beraber piknik yapıyoruz dedi. Arkadaşlarıyla birlikte güzel havayı piknik yaparak değerlendiren İmran Kutlu da Yağmurlu günlerin ardından güneş açınca bu fırsatı değerlendirerek hemen piknik yerlerine koştuk diye konuştu.

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