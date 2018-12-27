HABER

Gazipaşa'da hortum işletmede zarara neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 16:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Selinus Sahili açıklarında oluşan hortum sahil kenarındaki bir işletmede hasara neden oldu.

Gazipaşa'da hortum işletmede zarara neden oldu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Selinus Sahili açıklarında oluşan hortum sahil kenarındaki bir işletmede hasara neden oldu.
Gazipaşa'da saat 11.00 sıralarında etkili olan sağanakla birlikte Selinus Sahili açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Sahile doğru ilerleyen hortum bir işletmede zarara neden oldu. İşletmenin denize bakan tarafındaki camlar kırılarak etrafa saçıldı.
Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, olay yerine gelerek inceleme yaparken, büfe işletmecisine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Çelik, can kaybının yaşanmamış olmasının sevindirici olduğunu söyledi.
İşletme sahibi Ümit Demiral da denizde oluşan hortumun kıyıya yaklaşarak, iş yerinde hasara neden olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Gazipaşa'da hortum işletmede zarara neden olduGazipaşa'da hortum işletmede zarara neden olduGazipaşa'da hortum işletmede zarara neden oldu

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Kapkaç mağduru kadını evine bırakan kişi, olayın şüphelisi çıktıKapkaç mağduru kadını evine bırakan kişi, olayın şüphelisi çıktı
5 gaspçı polisten kaçamadı5 gaspçı polisten kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

Yer: Hatay! Bu halde bulundular...

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

Önce kendini kesti, sonra dua etmeye başladı! Dehşet...

Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.