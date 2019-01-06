Gazipaşa'da hortum seraları vurdu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde şiddetli yağış sonrası denizde oluşan ve kıyıya ilerleyen hortum, seralara zarar verdi. Bölgede 4 üreticinin 15 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Gazipaşa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte deniz üzerinde oluşan hortum Selinus sahilinden Kale yönüne geçerek Koru Mahallesi'nde bulunan çilek, patlıcan ve salatalık ekili seraları vurdu. Seraları yan yatıran ve kullanılamaz hale getiren hortum, seraların üzerindeki naylonları uçurdu. Bölgedeki bazı ağaçlar da kökünden söküldü. Bölgede yapılan ilk incelemede 4 üreticinin yaklaşık 15 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Çelik, oda olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Hortumdan serası yıkılan İsmet Sümbül, "Sabah 9 sıralarında kahvaltı yapıyordum, bir patırtı oldu. Dışarıya çıktık, baktık hortum burayı almış. Hortum denizden geldi. 3 dönüm yerim vardı tamamı yıkıldı. 90-100 bin lira zararım var" dedi.

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